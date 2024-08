Stand: 15.08.2024 09:30 Uhr Balkon afbraken

In Langenhorn is an'n Avend en Balkon afbraken - un mit em fief junge Mannslüüd un en junge Fro. De een vun jem is swoor to Schaden kamen, twee middelswoor un dree licht. De Balkon hüng dorna noch an dat Mehrfamilienhuus in'n Krohnstieg. Veer Wahnungen sünd rüümt worrn un all de Balkons an't Huus hebbt se sparrt. In'n Insatz weern dorbi 50 Füerwehrlüüd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch