Stand: 15.08.2024 09:30 Uhr Wat warrt ut de Swartfohreree?

Bus un Bahn fohren un keen Fohrkoort dorbi - dat maakt de düütschen Gerichten veel Arbeit. Hierto gifft dat in't Johr 150000Straaf-Verfohrens. Üm de Gerichten to entlasten, dor will de Justizminister Marco Buschmann, dat Swattfohreree blots noch as Ordnungswidrigkeit gellen schall. Nich mit uns, seggt nu de Hamborger Verkehrsverbund un na sien Menen schull dat Swartfohren en straafbor Doon blieven. Den HVV gaht in't Johr jümmer bummelig 40 Millionen Euro Fohrgeld dör de Lappen.

