Stand: 15.08.2024 09:30 Uhr Sabotaasch bi de Bunnswehr?

Gifft dat en Sabotaasch-Akschoon gegen de Bunnswehr? Dat ermiddelt nu de Staatsschutz, denn bi de Bunnswehr in Köln-Wahn, dor is bi't Ünnersöken vun't Leitungswater rutkamen, dat dor wat nich stimmen deit. Un denn ermiddelt se ok noch, wat dat mit en Lock in'n Tuun op sik hett. De Minister för't Verdedigen, Boris Pistorius, de hett scharpere Kontrollen ankünnigt.

