Stand: 14.08.2024 09:30 Uhr Bo vun de U5

De Bo vun de ne'e U5 kummt wieder vöran. De Senat geev 1,5 Millionen Euro för'n tweten Afsnitt free. Dat heet ok: In Barmbek warrt dat en tweeunhalf Kilometer lang Bokuhl geven. För'n Bo vun de U-Bahn warrt denn ok noch en marood Brüch övern Goldbekkanal dalreten un nee boot. De Senat will för'n Bo ok fiefunsöventig ne'e Steden utschrieven.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch