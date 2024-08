Stand: 14.08.2024 09:30 Uhr Unwedder in Hamborg

Fröh an'n Morgen hett dat in Hamborg al dull knallt: Blitz, Donner un Regen. Deelwies stünnen de Lüüd mit de helen Fööt in't Water. In de Nacht geev dat ok al Unwedder in anner Bunnslänner. In Neddersassen, Baden-Württembarg un in NRW stünnen Straten ünner Water un Kellers löpen vull. In Auerk in Neddersassen müssen de Lüüd ut en Olenhuus ruthoolt warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch