Stand: 14.08.2024 09:30 Uhr Mehr Ooltglascontainers

De Hamborgers schüllt wedder mehr Ooltglas in Containers smieten – so harr dat de Senat giern. De Tahl vun de Containers in de Stadt schall denn ok en lütt beten wassen: vun 973 op glatt eendusend. Is kloor, dat dat ok en lütt beten mehr Ruum bruukt – un so schall an männich Steden op en System mit twee Farven ümstellt warrn. Dat heet: blots noch Containers för Wittglas un Buntglas.

