Stand: 13.08.2024 09:30 Uhr Olympia in Hamborg?

Schall sik Hamborg üm de Olympischen Spelen bewarven? Över düsse Fraag warrt nu na de Spelen in Paris wedder mehr över snackt. Un Hamborgs Binnensenater Andy Grote seggt düütlich: Ja. In dat NDR Hamborg Journal meen he, en Bewarven vun Hamborg tohoop mit Berlin, de wöör Geld sporen, man bruuk kuum nee to boen un de Bund wöör dat Projekt ok mit ünner de Arms griepen. Bavento verlang Grote, de Sportföddern effizjenter optostellen.

