Stand: 13.08.2024 09:30 Uhr Gewalt dör Patjenten

Füerwehr- un Polizeilüüd klaagt siet Johren doröver, dat se an’t Lief angrepen warrt. Un nu snackt ok de Dokters vun ümmer mehr Gewalt in jümehr Praxen dör Patjenten. Dor schrifft de Ne’e Osnabrücker Zeitung över. De Bunnsverenigen vun’e Kassendokters bekrittelt, dat sik vör allen Dingen de Hölperschen vun welk Lüüd böös wat anhören laten mööt oder goors an’t Lief attackeert warrt. Se verlangt nu, dat dat Gesett, wat de Insatzkräft beter schulen schall, ok för de Praxen vun’e Dokters gellen deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch