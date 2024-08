Stand: 13.08.2024 09:30 Uhr Bäderland geiht op de Hitt in

Dat warrt hitt in Hamborg un dor geiht nu ok Bäderland op in. De Swümbadbedriever maakt welk Freebäder düsse Week ok an Rohdaag apen. Dat gellt för dat Bondenwald-Bad in Niendörp, dat Naturbad Stadtparksee un dat Freebad in Neegroben. Un Bäderland versöcht allens, üm ok bi de annern Freebäder de Rohdaag to strieken. De harr dat Ünnernehmen opbröcht, wieldat Personaal fehlen deit un de Sommer betto verregent un köhlig ween is.

