Füer in mehre Müllcontainers in Heimfeld

Stand: 13.08.2024 09:30 Uhr

Füerwehr un Polizei harrn in’e verleden Nacht in Heimfeld ornlich wat to doon: Denn dor hebbt glieks mehre Müllcontainers brennt hatt. De Insatzlüüd müssen kort achter’nanner na de Denickestraat, de Kasernenstraat, den Olen Postweg un de Gumbrechtstraat hen. Bi to Schaden kamen is nüms. Ok en gröttern Schaden hett dat nich geven. De Polizei geiht de Saak nu wegen mootmaatliche Brandstiften op’n Grund.

