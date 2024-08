Stand: 13.08.2024 09:30 Uhr Dulle Waldbränn in Grekenland

In Grekenland gaht hunnerte vun Füerwehrlüüd wiederhen gegen de dullen Waldbränn dor in dat Land gegenan. Mehre anner Länner hebbt Insatzlüüd, Löschtöög un ok -flegers un Helikopters henschickt, üm Stütt to geven. Sünnerlich dull sünd de Bränn in‘e Oortschaften noordosten vun’e Hauptstadt Athen. De Flammen sünd, so as de Füerwehr dat sä, tietwies blots noch ölven Kilometer wiet dor vun’e Binnenstadt wegween.

