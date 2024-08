Stand: 12.08.2024 09:30 Uhr Insatz un't Paulsen-Gymnasium

Eerst hett dat noch na en lütt Füer utsehn. Man denn mussen Lüüd kamen, de Bomben den Tünner rutdreihen doot. Vunnacht is de Füerwehr Hamborg wegen en Brand in't Charlotte-Paulsen-Gymnasium in Wandsbeek utrückt. As se denn dor weern, hebbt de Insatzkräft wat sehn, wat as en Sprengsatz utseeg. Wat de Polizei NDR 90,3 sä, sullen dor LEDs an dat Ding blinkt hebben. Fachlüüd hebbt den Gegenstand mit Hölp vun en Entschärfens-Roboter mitnahmen. Noch is nich rut, wat dat dor wohrhaftig en Gefohr geev oder nich.

