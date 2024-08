Stand: 12.08.2024 09:30 Uhr Wooldbränn in Grekenland

In Grekenland maakt sik wedder Wooldbränn breet. Dütmal geiht dat so fix, dat de Behörden de histor'sche Stadt Marathon evakueert hebbt. Mehr as 30.000 Inwahners sünd ut jemehr Hüüs rut un in en Oort an't Meer bröcht worrn. In de Hauptstadt Athen sall een to't Deel dicken Rook sehn könen. Regerensböverste Kyriakos Mitsotakis hett sien Urlaub afbraken.

