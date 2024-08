Stand: 12.08.2024 09:30 Uhr Sommerhölp för Lüüd ahn Ünnerdack

Veel Sünnschien un meist 30 Graad. Dat gifft jümmer mehr hitte Daag as vundaag. Dorüm arbeit de Soziaalbehöörd nu an en Aktschoonsplaan. De nimmt sünnerlich Rücksicht op Lüüd ahn Ünnerdack. Se kaamt faken nich an frischet Water ran. De Soziaalbehöörd wiest op Steden hen, wo se sik ok an'n Dag ophollen köönt. Dor kann een ok duuschen un sik afköhlen. Un denn köönt sik de Lüüd, de keen Wahnung hebbt ok in Inrichtens vun de Diakonie över Dag ophollen.

