Stand: 09.08.2024 09:30 Uhr Deern in de Elv ünnergahn

In Blanknees is güstern en Deern woll bi’t Baden in de Elv verdrunken. Dat Kind weer mit sien Öllern un de Söster an Elvstrand ünnerwegens. In de Neegde vun’t Wrack MS Uwe hett de 10 Johr ole Deern in’t Water plantscht. Wat de Füerwehr seggt, is se vör de Ogen vun jümehre Familie ünnergahn. De Füerwehr hett mit Boten un Dükers na ehr söcht. Ok en Polizeihelikopter hett holpen. Dat Water an de Unglücksteed is nich sünnerlich deep, man dat gifft dor starke Strööm un Strudels.

