Stand: 09.08.2024 09:30 Uhr Sekerheit op’n Dom

Wo seker sünd de Fohrgeschäften op’n Hamborger Dom? Dat kiekt sik de TÜV immer wedder nipp un nau an. Liekers gääv dat in de Vergangenheit Twüschenfäll – toletzt an’t Enn vun Juli. As nu eerst bekannt worrn is, weer en Jung vun 11 Johr ünner den Sekerheitsbögel dörchrutscht. Dat Kind is mit afschrammte Hut dorvun kamen. Wat de TÜV seggt, hebbt se keen technischen Defekt faststellt.

