Stand: 09.08.2024 09:30 Uhr Böverleit reten in Wandsbeek

Schreck för de Fohrgäst in en Regionaalbahn in Wandsbeek: In de Neegde vun de Straat Bahngärten is hüüt Nacht en Böverleit reten un op en Tog fullen. De Regionaalbahn müss op fre’e Streek anholn. Nadem se den Stroom afstellt hebbt un de Leit eert worrn is, hett de Füerwehr 24 Passageren över de Gleisen in Sekerheit bröcht. To Schaden kamen is nüms.

