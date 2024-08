Stand: 08.08.2024 09:30 Uhr Regen un Gewidder in Hamborg

Starkregen un Gewidder sünd güstern över Hamborg wegtrocken. In vele Dele vun de Stadt weer dat gau vörbi. Man in’n Hamborger Osten hett dat Unwedder de Füerwehr ornlich Arbeid maakt: 900 mal müssen se utrücken. In Billstedt müssen de Lüüd ut en Mehrfamilienhuus an de Glinder Au rut, dat ünnerspöölt worrn is. Dat schüllt sik de Boostatiker nu nipp un nau ankieken. Bavento sünd twee Autos vun Bööm drapen worrn, de ümkippt weren. Sünst gääv dat vör allen överswemmte Straten un Keller.

