Stand: 08.08.2024 09:30 Uhr Kritik an de CDU

Markus Weinberg is na mehr as 30 Johr ut de CDU rut gahn. He hett de Hamborger Christdemokraten böös bekrittelt un seggt, se weren populistisch. Dat hett CDU-Chef Dennis Thering torüchwiest. Sien Partei wöör sik för Themen insetten, de vele Minschen wichtig weren, dat sä he in’t NDR Hamborg Journal. Thering hett dor vun‘t Ingrenzen vun de Migratschoon snackt, mehr Sekerheit un en Verkehr, de löppt. Dat harr nix mit Populismus to doon.

