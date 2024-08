Stand: 08.08.2024 09:30 Uhr Taylor Swift in Wien afseggt

In Wien sünd all dree plante Konzerten vun de US-SängerschTaylor Swift afseggt worrn. Dat harr woll Plaans för Anslääg geven. Wat de Veranstalter seggt, warrt all Tickets torüchbetahlt. Vöraff harr de Polizei twee Verdächtige fastnahmen. Dorünner en 19-Johr olen Östrieker, de de Terrorgrupp IS tohöörn schall. In sien Wahnung hett de Polizei chemische Substanzen sekerstellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch