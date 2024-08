Stand: 08.08.2024 09:30 Uhr Hotelunglück in Kröv

Nadem in Kröv an de Mosel en Hotel instött is, hebbt se nu ok de letzte Fruu ruthaalt, de verschütt weer. De Fruu is na mehr as 24 Stunnen na dat Unglück ut dat Huus dragen worrn. De Lüüd hebbt applaudeert. Söss annere Minschen, de verschütt west sünd, kunnen al fröher bargt warrn. Twei sünd üm jümehr Leven kamen. Worüm Dele vun dat histor’sche Huus ut dat 17. Johrhunnert instött sünd, dat is noch unklor.

