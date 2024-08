Stand: 08.08.2024 09:30 Uhr Olympia

De düütsche Boxer Nelvie Tiafack is nich in dat Finaal vun de Olymp‘schen Spelen in Paris kamen. De Supersworgewichtler hett güstern dat Halffinaal gegen en Usbeken verloren. Tiafack hett aver en Bronze-Medaille seker. Un de düütschen Handballer, de sünd in’t Halffinaal. In’t Veerdelfinaal gegen Franrkriek sö dat lange Tiet so ut, as wöörn se verleren. Doch dat Speel is verlängert worrn. Düütschland is liekers an’n Ball bleven un hett denn den Gastgever mit 35 to 34 rutsmeten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch