Stand: 07.08.2024 13:10 Uhr Corona-Soforthülp in Hamborg

Een-hunnert-un-achtig Millionen Euro - so veel Corona-Soforthölp will sik de Stadt Hamborg torüchholen. Wat betohlt worrn is, weer foken to hooch un nich rechtens, heet dat vun de Stadt. In de Corona-Tiet weer dat Gild gau un ohn veele Frogen betohlt worrn, so dat Sülmsstännige nich Bankrott mookt. Egens schull dat Gild al to’t Enn vun’t verleden Johr weer torüchbetohlt warrn. In fief-dusend-achthunnert Fäll is man noch nix komen. Un bummelig teihn-dusend Sülmsstännige dröövt in Roten or loter betohlen.

