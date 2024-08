Stand: 07.08.2024 13:10 Uhr Weniger Intensivdäders

Wokeen tominnst twee Mol in’t Johr bi swore Verbreken tofootkregen warrt, is in de Ogen vun de Polizei en Intensivdäder. In Hamborg gifft dat vun düssen Slag ünner jung Lüüd düt Johr weniger dorvun: Twee-hunnert-un-drei hett de Polizei in Juli tellt. In’t verleden Johr keem se noch op twee-hunnert-un-sösstig. De Tohlen sünd bi’n Senat vun de AfD anfroogt worrn. Se wull weten, wo veel vun de Däders Migranten weren. De Polizei seggt: een-hunnert-un-fief – un dormit üm un bi en beten mihr as dat Halve.

