Hotel tosamenbroken

In Rheinland-Pfalz, in Kröv an'e Mosel, is en Hotel tohoopfullen. Tominnst en Minsch is dorbi ümkomen. De Polizei seggt: Acht anner steken noch ünnern Schutt. Dat Huus kunn noch wieder tosomensacken, un so hefft de Redders grote Problemen, an de Lüüd rantokomen. Dat Dack vun’t Hotel weer an’n loten Ovend instött un harr mihrere Etagen tosomendruckt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch