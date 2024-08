Stand: 07.08.2024 13:10 Uhr Wahlkamp vun Harris un Walz

Dat is jo nu rut, wokeen ünner de US-Präsidentschaftskandidotsche Kamala Harris Viez-Präsident warrn schull. Mit Tim Walz mookt Harris nu Wohlkamp. Güstern weren de twee al in Philadelphia op de Böhn. Dor sä Harris: Mit Walz harr se en Partner funnen, de mithölpen kunn, en betere Tokunft to boon. Walz is sösstig Johr oolt un siet tweedusend-un-negenteihn Gouverneur vun Minnesota.

