Stand: 06.08.2024 09:30 Uhr Weniger Huusbo in Hamborg

Dat is al nu nich so licht, in Hamborg en Steed to'n Wahnen to finnen – un nu is de Tahl vun de Hüüs, de to'n Bo tolaten warrt, noch mal wedder torüchgahn: na Infos vun NDR 90,3 in't eerst Halfjohr üm bummelig en Viddel. Bet Juni hefft Hamborgs Ämter goot tweedusend ne'e Wahnungen to'n Bo tolaten – dat weren sövenhunnert weniger as in de glieke Tiet in't verleden Johr. De Verband vun de noorddüütschen Immobilienünnernehmen sä, dat dat mehrstendeels an Klima-Oplagen leeg. Denn de möken dat Boen düer.

