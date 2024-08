Stand: 06.08.2024 09:30 Uhr Flooghaven-Twüschenfall ahn Folgen

De süss sonöömten Klimaaktivisten, de an'n Freedag woll den Hamborger Flooghaven lahmleggen wullen, warrt keen Straaf kriegen. Dat liggt doran, dat de Polizei gau bi de Arbeit weer un de Grupp för de Daat fastnehmen kunn. Se hefft man en Flooghavenverbott kregen un de Polizei hett de Grupp wohrschoot, dat se so wat nich maken schull. Blots een ut de Grupp is ut Hamborg, all de annern weren extra anreist.

