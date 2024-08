Stand: 06.08.2024 09:30 Uhr Ponton sinkt in Rothenborgoort

In Rothenborgsoort is güstern en Arbeitsponton vun en ole Warft sunken. Baven op stünn en lütt Lagerhuus. An't End keken noch süsstig Centimeter dorvun ut't Water rut – un en Kraan. Füerwehr un THW weren ok dor. Denn in dat Lager stünnen Stoffen mit Öl, de in de Elv rinkamen sünd. Woso dat sunken is, is noch nich rut.

