Stand: 05.08.2024 09:30 Uhr To hoge Regens för’t Inböten

De Medervereen to Hamborg leggt Meders an't Hart, dat se sik de Afreken för't Inböten 2022 nipp un nau ankieken doot un womööglich Gegenspraak inleggt. Man dat gellt blots för Meders mit Fernwarms oder för Kunnen vun SAGA-Gas. Folgens den Medervereen hebbt de Toleverers vun Warms veel to hoge Priesen op de Rekens sett. SAGA-Kunnen süllt ok gegen jemehr Gas-Afrekens Wedderwöör geven.

