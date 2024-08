Stand: 05.08.2024 09:30 Uhr Weinberg verlett CDU

De Hamborger Börgerschopsafornte Marcus Weinberg geiht na 38 Johrn rut de CDU. Wat in’t Hamborger Avendblatt to lesen steiht, föhlt sik de 57-Johrige nich mehr an de CDU bunnen. He wöör op Tosamenholt setten un nich op Populismus. Weinberg harr sik to’t Bispeel argert, as se doröver diskereert hebbt, wat se 100-Dusend Minschen dat Börgergeld strieken wüllt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch