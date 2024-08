Stand: 05.08.2024 09:30 Uhr Extra-Insätz bi'n Hauptbahnhoff bringt wat

Hamborgs Binnenbehöörd is tofreden mit dat, wat de extra Insätz rund üm den Hauptbahnhoff bröcht hebbt. Siet April 2023 sünd dor noch mehr Polizei un Sekerheitsdeensten in Veererteams ünnerwegens. Bet to’t Enn vun’n Juni hebbt se bummelig 7.000 Minschen kuntrulleert, rund 1.700 Lüüd hebbt en Huusverwies kregen un denn hebbt se noch 330 Straafanzeigen stellt. Siet dat Wapenverbott Anfang Oktober hebbt se bummelig 500 Metzen un anner verbaden Saken in de Gegend vun’n Bahnoff inkasseert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch