Ne'e Frachters för Hapag-Lloyd

De Hamborger Rederee Hapag-Lloyd will woll bet to 30 ne’e Containerfrachters boen laten. Dat weer denn dat gröttste Neeboprogramm ut de jüngere Geschicht för dat Ünnernehmen an’n Ballindamm. Offizjell will de Konzern dor nix to seggen, man Fachlüüd ut de Branch‘ meent, dat de Rederee för goot 5 Milliarden Euro ne’e Scheep ordern will. Aver de Frachters schüllt lütter ween as de, de opstünns utlevert warrt.

