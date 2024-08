Stand: 03.08.2024 09:30 Uhr Mann in Billsteed fastnahmen

In Billsteed hett dat SEK vun de Polizei an’n Avend en Mann in sien Wahnung in’n Schiffbeker Weg faatkregen. De 64-Jöhrige schall tovör Kinner, de speelt hebbt, mit en Scheetwaap bedrauht hebben. As de eersten Beamten dor ankemen, smeet he sien Pistool op jüm un drauh mit anner Wapen in de Wahnung. Dorophen rück dat Spezjalinsatzkommando an un nehm den Mann fast.

