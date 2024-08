Stand: 03.08.2024 09:30 Uhr Olympsche Spelen

De düütschen Bagenschütten hebbt bi de Olympschen Spelen in Paris bi den Mixed-Wettstriet Sülver wunnen. Un denn harr de Basketball-Natschonaalmannschop üm Dennis Schröder gegen Gastgever Frankriek mit 85:71 de Nees vörn un is nu Gruppensieger. In’t Viddelfinaal staht ok de düütschen Handball-Herren na en 33:31 gegen Spanien.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch