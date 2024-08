Stand: 02.08.2024 09:30 Uhr Freelaten Lüüd in Düüschland ankamen

Verleden Nacht sünd 13 Lüüd, de vunwegen den Uttuusch vun gefangen Lüüd twüschen Russland, Belarus un westliche Länner freelaten worrn sünd, an den Flooghaven Köln/Bonn ankamen. Dor hett Bunnskanzler Olaf Scholz jüm begrött. Mang de Minschen, de freelaten worrn sünd, weer ok en Hamborger. De weer Anfang vun’t Johr an den Flooghaven St. Petersburg fastnahmen un vör’t Brett stellt worrn, wieldat he Cannabis-Gummiboorkens dorbi harr. Alltohoop sünd 26 Manns- un Froenslüüd uttuuscht worrn, dormang ok de sonöömte Tiergarten-Möörder. Sünnerlich sien Uttuusch is veel wat bekrittelt worrn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch