Stand: 02.08.2024 09:30 Uhr Maleschen dör leddige Lachgasbuddeln

Leddige Lachgasbuddeln höört nich in de Huusmüll un ok nich in apentlich Papeerköörv rin. Dat hett de Hamborger Stadtreinigen nu künnig maakt. In de Anlagen, wo de Müll verbrennt warrt, gifft dat dör de Buddeln jümmers wedder gefährliche Exploschonen. Lachgas is en Droog, de sünnerlich junge Lüüd geern bruken doot. Se is man ok en Gefohr för de Sundheit.

