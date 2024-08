Stand: 02.08.2024 09:30 Uhr Konstrukschoonsfehlers bi Supermarkten?

Na dat en Netto-Markt in Ratzborg instört is, meent Fachlüüd, dat kunn an Fehlers bi de Konstrukschoon liggen. Ok hier in de Stadt sünd woll in en Reeg Supermarkten sonöömte Nagelplatten verboot. Dorbi warrt Balkens in’t Dack nich fast verchruuvt, man tohoopnagelt. Folgens de Füerwehr köönt Dacken tosamenfallen, wenn Balkens natt oder möör warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch