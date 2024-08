Stand: 01.08.2024 09:30 Uhr Köhlbrandbrüch

Jümmer wedder mutt de Köhlbrandbrüch sparrt warrn, wieldat se dor wedder wat an repareren mööt. Dat kann een ut en Antwoort vun’n Senat op en lütte Anfraag vun de CDU rutlesen. Wat dor steiht, maakt se de Brüch alleen in düt Johr an söss Wekenennen dicht. In’t verleden Johr weern dat noch fief. Dat hett dor ünner anner’n undichte Steden in de Fohrbahn geven un denn geev dat in't Middeldeel vun de Brüch ok noch Spleten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch