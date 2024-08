Stand: 01.08.2024 09:30 Uhr Ne’et Utbillensjohr fangt an

Vundaag fangt masse junge Minschen jemehr Utbillen an. Un in Hamborg sünd noch mehr as 4.000 Utbillensplätz free. In’t verleden Johr weern dat noch bummelig 47 Perzent. Düt Johr sünd blots noch 41 Perzent vun de Lehrsteden free. De Agentur för Arbeit glöövt, in de tokamen Maanden warrt noch Steden besett. Gode Utsichten hebbt Lüüd, de in’n Eenzelhannel rin wüllt. Dor sünd noch mehr as 1.000 Lehrsteden free.

