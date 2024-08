Stand: 01.08.2024 09:30 Uhr Alsterhuus in thailandsche Hand

Na de Pleite vun de Benko-Grupp steiht nu fast:

Karstadt un de Kaufhof heet vun hüüt op an blots noch Galeria. Un dat Alsterhuus in Hamborg höört nu kumplettemang de thailandsche Central Group to. Se hebbt de Hüern för de Luxuximmobilien rünnersett. Arbeitsplätz bi de Verköpers süllt blots to en lierlütt Deel afboot warrt, dorför mööt in de Verwalten vele Lüüd gahn.

