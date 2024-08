Stand: 01.08.2024 09:30 Uhr Letzte Generatschoon wedder in Akschoon

In Hamborg hett de CDU krittelt, wo dat bi de Speelplätz utsehn deit. Wat dat heet, gifft dat blots op bummelig 25 Speelplätz en öffentlichen Lokus. Un denn gifft dat noch masse Schaukeln, Rutschen oder Netten to’t Kladdern, de all twei sünd. In’t verleden Johr hebbt se bummelig 350 tweie Reedschopen to’n Spelen mellt. In düt Johr weern dat bet to’t Enn vun’n Juni al mehr as 220 Stück.

