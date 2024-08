Stand: 01.08.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wi kriegt ok vundaag noch veel vun de Sünn to sehn, man ganz so veel Knööf as de verleden Daag hett se nu nich mehr. De Temperaturen schafft nich mehr as bet to 25 Graad.

25 Graad, de krieg wi ok morgen nochmal. Blots dat de Sünn dor mal mehr, mal minner Lust hett un ok geern poor Wulken vörbischickt. Un ganz villicht kann’t sogor mal en lütte Flaag geven.

