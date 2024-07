Stand: 31.07.2024 09:30 Uhr Ne’e Anloopsteed för Börgerslüüd

Bi uns in Hamborg schüllt de Kunnenzentren vun de Stadt in Tokumst en noch beter Anbott maken. En ne’e zentrale Anloopsteed för all Börger-Anliggens schall direktemang blangen dat Raathuus opboot warrn. Inrichten wüllt se dat in de fröhere Haspa-Zentraal an’n Adolphsplatz. Blangen Pass, Personalutwies un Wahnungs-Anmellen köönt dor ok Andrääg op Kita-Gootschiens, Fragen to’n Föhrerschien oder Tolaten vun Autos bearbeidt warrn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch