Stand: 31.07.2024 09:30 Uhr Schuul vör de Hitten

De Sünn brennt un in de Städer glöht de Beton. Folgens de Düütsche Ümwelthölp doot vele Städer nich noog, üm de Lüüd, de dor wahnt, vör de Hitten to schulen. Se hett in 190 Städer de Hitten dörchcheckt un kontrolleert, woveel Gröön dat dor gifft un wo veel Flachen beboot sünd. In Hamborg sünd meist 42 Perzent dörch Straten, Parkplätz oder Hüüs afdicht – vergleken mit anner Städer is dat en goden Weert.

