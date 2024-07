Stand: 31.07.2024 09:30 Uhr Water in de Seine is wedder rein

Dat Water in de Seine is folgens den Utrichter endlich wedder rein noog: Bi de Olympschen Spelen in Paris köönt se de Triathlon-Wettstrieden vundaag utrichten. Güstern müssen se den Triathlon vun de Mannslüüd vunwegen dat schietige Water afseggen. Opstünns löppt so as plaant de Wettstriet vun de Froenslüüd, dorna sünd denn de Mannslüüd an de Reeg.

