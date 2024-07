Stand: 31.07.2024 09:30 Uhr Vele Tokiekers bi Harry Potter

Harry Potter lockt jümmers noch en Barg Lüüd na Hamborg hen. Vundaag schafft dat Theaterstück an’n Grootmarkt dat, över een Millionen Tokiekers to kamen – passlich to den fiktiven Geboortsdag vun den Töverschöler vundaag. De Produkschoon löppt nu al tweeunhalf Johr hier in de Stadt – vun verleden Februar af an in en köttere Faten. „Harry Potter und das verwunschene Kind“ warrt anners blots noch in London, Tokio un Nee York speelt.

