Stand: 30.07.2024 09:30 Uhr Kritik an't UKE

En vun de böversten Dokters in't UKE is jo vörsmeten worrn, dat he nich goot arbeidt hett. Nu bekrittelt de Kamer vun de Dokters dat UKE. Se harr eerst ut de Medien wat vun'n Fall höört. Dorbi müssen Kliniken dat mellen, wenn en vun de Dokters verdächtig is, dat he gegen sien Beropsplichten verstött. Vör veer Maand harrn Mitarbeiders vun't UKE bekrittelt, dat de OP-Techniken vun'n Dokter nich normal wören: Dat harr na sien Operatschonen jümmer wedder Komplikatschonen geven.

