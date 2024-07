Stand: 30.07.2024 09:30 Uhr Mehr Stratenroof

In Hamborg gifft dat bummelig veertig Perzent mehr Stratenroven as noch vör en Johr. En groot Deel dorvun harr mit de Drogenszeen an'n Hauptbahnhoff to doon, seggt de Binnenbehörd. Man ok in Altno, Eimsbüttel, Hamborg-Noord un in Harborg geev dat to'n Deel veel högere Tahlen. De Tahl vun all Verbreken in Hamborg weer in't eerst Halvjohr man üm fief Perzent rünnergahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.07.2024 | 09:30 Uhr

