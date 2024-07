Stand: 30.07.2024 09:30 Uhr Brandanslag op Bahnstreek

Na'n Brandanslag op de Bahnstreek Hamborg-Bremen hett nu de Staatsschutz mit de Saak to doon. Denn dat is al kloor, dat de Kabelbränn in Hamborg un ok in Bremen leggt worrn sünd. De Beamten schüllt nu rutfinnen, wat dat ut politische Grünn maakt worrn is. Wegen de Bränn weren güstern veele Töög in'n Regionalverkehr un op de Langstreek utfallen.

